Uno degli obiettivi del Palermo in sede di calciomercato è l’esterno sinistro di difesa. I rosanero avevano puntato su Paulo Azzi, che però ha scelto il Cagliari, così il d.s. Rinaudo e Zavagno hanno dovuto cambiare strategia e sondare nuovi profili.

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, è sempre in piedi la trattativa tra Ternana e Palermo per il passaggio in Sicilia di Bruno Martella, esperto esterno sinistro di difesa che già conosce Eugenio Corini, avendolo avuto come allenatore ai tempi del Brescia.

Il difensore classe 1992 sta trovando poco spazio alla Ternana, in questa stagione ha collezionato solo 8 presenze, ma ha tanta esperienza e può vantare anche 83 partite in Serie A. Non c’è solo Martella nella lista di Rinaudo e Zavagno, che stanno monitorando anche Edoardo Masciangelo del Benevento.

