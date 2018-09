Occhio agli ingaggi. Il Corriere dello sport edizione Sicilia analizza la situazione in casa Palermo, con problemi tecnici e tattici da risolvere per Bruno Tedino dopo il non brillante avvio di stagione. Ma se la questione fideiussione sembra in via di risoluzione, ora è il tema ingaggi a diventare prioritario per Foschi e la presidente De Angeli.

L’analisi di Paolo Vannini per il quotidiano è chiara. Il Palermo è a un bivio: “Ci sono solo due strade possibili: l’immissione di nuove risorse, come più volte affermato dallo stesso Zamparini, o una rimodulazione degli accordi”. Le opzioni per Zamparini restano le stesse: affidarsi ad Antonio Ponte, cedere a Follieri oppure procedere ad una corposa cura dimagrante per il bilancio.

Il quotidiano passa infatti in rassegna gli ingaggi più onerosi tuttora a libro paga: Rajkovic percepisce 650.000 euro l’anno, Jajalo e Nestorovski 500 mila e Rispoli ed Aleesami 400.000, ma si tratta pu sempre di cifre al netto delle tasse, che pesano ulteriormente a bilancio. Senza una svolta societaria, si punta a ridiscutere la spalmatura o la rimodulazione dei contratti. Almeno fino a gennaio.

