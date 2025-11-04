CorSport - "Segre e Brunori più Diakitè. È Inzaghi il mago dei cambi" ​​

Un ulteriore significativo record del Palermo guidato da Inzaghi: mai nella storia del club rosanero era accaduto che tre giocatori subentrati dalla panchina segnassero nella stessa partita. Prima Segre, poi Brunori e infine Diakité hanno dimostrato l’efficacia delle scelte dell’allenatore, che per mantenere coeso il gruppo tende a modulare la formazione iniziale, affermando spesso di lasciare fuori giocatori che poi, entrando in campo, risultano decisivi per la vittoria.

Pur considerando che contro il Pescara la partita è apparsa sotto controllo già a un certo punto, merito va anche all’atteggiamento della squadra. Dal punto di vista statistico, i dati di sabato sono eccezionali: i subentrati hanno contribuito a tutte e quattro le reti del secondo tempo e, oltre ai gol, hanno fornito due assist. Brunori, con un tocco al volo sul corner di Palumbo, ha consentito a Pierozzi di realizzare la doppietta; Vasic ha invece servito con un cross preciso Diakité per il quinto gol.

Per il giovane serbo che Inzaghi intende recuperare pienamente – soprattutto ora che Gomes sarà assente per un periodo – si tratta della prima volta in stagione dopo tre anni nel club rosanero in cui non ha avuto l’opportunità di incidere maggiormente dopo aver finora collezionato troppo pochi minuti in campo rispetto alle aspettative.





