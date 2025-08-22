Cremonese, Nicola sul Palermo: “Paragonabile a chi lotta per la salvezza in Serie A”

“Il livello del Palermo è paragonabile a quello di una squadra che lotta per la salvezza in Serie A“. Sono state queste le parole di Davide Nicola, tecnico della Cremonese, alla vigilia della partita d’esordio in Serie A contro il Milan.

L’allenatore ha parlato del Palermo perché i rosa hanno eliminato proprio i grigiorossi ai trentaduesimi di Coppa Italia: “Abbiamo avuto indicazioni interessanti, per ciò che è stato fatto in termini di occasioni concesse agli avversari. I ragazzi si stanno applicando e mi stanno dando delle risposte”.

Sulla partita contro il Milan: “Lotta per altri obiettivi e quindi ha una capacità strutturale, fisica e tecnica di altissimo livello, i nuovi arrivi si sono aggiunti ad altri giocatori di alto livello. Tutte le squadre di Allegri sono difficili da affrontare“.



