Calciomercato Palermo, Vogliacco si avvicina al Pisa

Si complica la pista che porta Alessandro Vogliacco al Palermo. Il difensore del Genoa, fuori dai piani di Vieira per la nuova stagione, era stato valutato come possibile rinforzo per il ruolo di braccetto destro, soprattutto alla luce delle incertezze legate a Magnani.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore, infatti, il Pisa ha accelerato i contatti con il Genoa per provare a chiudere l’operazione. Vogliacco, che Gilardino conosce bene avendolo allenato, è considerato dal tecnico nerazzurro un innesto ideale per la retroguardia.

Le prossime ore saranno decisive: resta da capire se il Palermo tenterà un ultimo affondo per il classe ’98 o se l’affare sfumerà definitivamente. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria: Peda ha recuperato dall’infortunio rimediato contro la Cremonese ed è tornato a disposizione.





LEGGI ANCHE

PALERMO – REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

VEROLI AL PALERMO