Cremonese, Stroppa: “Dobbiamo lottare fino all’ultimo. A Palermo con la testa”

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il netto successo sul Catanzaro (4 – 0), con uno sguardo al prossimo impegno in casa del Palermo.

“Abbiamo concretizzato tutto quello che abbiamo creato. Diamo valore ai ragazzi e a ciò che abbiamo fatto. Purtroppo non è molto tornare al quarto posto perché dobbiamo lottare fino all’ultimo. Ora a Palermo con la testa“, afferma.

Stroppa parla del momento della squadra: “Il pareggio dello scorso turno è servito a tutti, soprattutto a me. A Carrara abbiamo vissuto dei momenti di blackout, col Catanzaro no. Tutti vivissimi e sul pezzo. Purtroppo di risultati così non ne vedremo molti”.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA