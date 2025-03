Gautieri: “Giusto il pari tra Sampdoria e Palermo”

Carmine Gautieri, ex allenatore di Taranto e Avellino tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato anche dei risultati dell’ultima giornata di Serie B.

“La vittoria del Frosinone a Carrara è notevole. La Cremonese ha vinto uno scontro diretto importante. Giusto il pari tra Samp e Palermo“, afferma.

Gautieri parla anche dell’esclusione del Taranto, squadra da lui allenata in questa stagione: “Mi dispiace, davvero. Sono stato tre mesi ed è una piazza che merita grandi successi. Questa situazione è una sconfitta per tutto il calcio. Una piazza così bella con gente che vive di calcio non merita una fine del genere. Ogni dieci metri mi fermavano le persone con grande educazione. Il calcio italiano dovrebbe avere più controllo sulle società in difficoltà”.





