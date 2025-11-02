Crotone - Trapani in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

Il campionato di Serie C 2025/26 torna protagonista con una sfida dal grande fascino: Crotone – Trapani, in programma domenica 2 novembre 2025 alle ore 14:30 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone.

Le due squadre si affrontano in un match importante per i rispettivi obiettivi: i calabresi vogliono consolidare la zona playoff, mentre i siciliani cercano punti pesanti per risalire la classifica.

🔥 Una partita da non perdere

Allo “Scida” si prevede un pomeriggio di grande calcio e passione. Il pubblico di casa spingerà il Crotone verso una vittoria che potrebbe rilanciare le ambizioni rossoblù, ma il Trapani arriva con la voglia di sorprendere.

Una partita equilibrata, ricca di storia e di rivalità, che promette spettacolo fino all’ultimo minuto.







📺 Dove vedere Crotone – Trapani in diretta TV

La sfida non sarà trasmessa in chiaro e quindi non sarà visibile gratuitamente. La diretta TV di Crotone – Trapani è affidata a Sky Sport, che detiene i diritti del campionato di Serie C 2025/26.

Il match andrà in onda sul canale 253 di Sky, con collegamento a partire da pochi minuti prima del fischio d’inizio, analisi prepartita e interviste ai protagonisti.

💻 Come vedere la partita in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire Crotone – Trapani anche in streaming su NOW e Sky Go, le piattaforme ufficiali del network.

Sarà possibile assistere alla gara in diretta da smart TV, computer, smartphone o tablet, semplicemente accedendo con il proprio account e selezionando il canale 253. La qualità sarà in alta definizione e con telecronaca completa dell’incontro.