Palermo – Pescara 5 – 0, le pagelle dei quotidiani
Un Palermo che contro il Pescara non ha commesso errori si gode i voti dei quotidiani di oggi. Nessuno è insufficiente, ovviamente.
I voti:
Giornale di Sicilia: Joronen 6; Bereszynski 6,5 (34’ st Diakité 6,5), Bani 6,5 ( 19’ st Peda 6), Ceccaroni 6,5; Pierozzi 8, Palumbo 6,5 (34’ st Vasic 6,5), Ranocchia 6,5, Gomes ng (16’pt Segre 7), Augello 7; Le Douaron 5,5 (1’ st Brunori 7), Pohjanpalo 7
Corriere dello Sport: Joronen 6,5; Bereszynski 7 (34′ st Diakitè 6,5) Bani 6,5 (19′ st Peda 6) Ceccaroni 6,5; Pierozzi 8 Palumbo 6,5 (34′ st Vasic 6) Ranocchia 7 Gomes sv (16′ pt Segre 7) Augello 7; Pohjanpalo 6,5 Le Douaron 5,5 (1′ st Brunori 7)
Gazzetta dello Sport: Joronen 6,5; Bereszynski 6 (dal 34’ s.t. Diakité 6,5), Bani 6,5 (dal 19’ s.t. Peda 6), Ceccaroni 6; Pierozzi 7,5, Palumbo 6,5 (dal 34’ s.t. Vasic s.v.), Ranocchia 6, Gomes s.v. (dal 16’ p.t. Segre 6,5), Augello 6,5; Le Douaron 5,5 (dal 1’ s.t. Brunori 7), Pohjanpalo 6,5