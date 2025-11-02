Pescara, il presidente Sebastiani: "Mi sono rotto le scatole, la squadra va piano" ​​

Parla Daniele Sebastiani. Il presidente del Pescara non ha nascosto tutta la sua delusione al termine della partita persa con il pesante passivo di 5 – 0 a favore del Palermo.

“Nel secondo tempo siamo entrati male, prendi un gol in quel modo che ti taglia le gambe – afferma a Rete8 -. Secondo me la squadra va piano, mi sono rotto abbondantemente le scatole. Se c’è una cosa che non manca in questa squadra è la cultura del lavoro. Si lavora da anni prima con Zeman poi Baldini, poi Zeman di nuovo. Ora non sono soddisfatto del lavoro, bisogna incrementarlo, è un suggerimento che faccio allo staff tecnico. Lo avevo già fatto all’epoca della retrocessione”.

Sebastiani però sottolinea: “Devono lavorare, non è a rischio nessuno ma bisogna fare di più. C’è bisogno di tutti ma bisogna lavorare, non posso vedere una squadra che cammina e che viene messa sotto da tutti. Ci ho messo quattro anni per riportare il Pescara dove deve stare ora non bisogna buttare tutto”.







