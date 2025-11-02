Pescara, Brosco: “Chiedo scusa ai tifosi, bisogna dare il massimo e non è successo”
Il capitano del Pescara Riccardo Brosco si scusa con i tifosi Il difensore ci ha messo la faccia ai microfoni di Rete8 dopo la pesante sconfitta subita al “Barbera” con il passivo di 5 – 0 per il Palermo.
“Il Presidente ha ragione – afferma -, negli ultimi minuti del primo tempo e nella seconda frazione di gioco abbiamo subito troppo. Quando si viene in un campo del genere bisogna dare il massimo fino al 95′, cosa che non è successa”.
“La prima cosa da fare è chiedere scusa ai tifosi che sono venuti qua – continua Brosco -. Non si meritavano l’atteggiamento del secondo tempo, invece abbiamo fatto un grande primo tempo dove abbiamo avuto anche le occasioni per andare in vantaggio”.
LEGGI ANCHE
LE DICHIARAZIONI DI SEBASTIANI