Il Palermo balla con le stelle: c'è gloria per tutti alla festa rosa. Le pagelle ironiche di A&F ​​

Siamo preoccupati. Per uno dei vostri cronitifosi il marketing è la benzina del capitalismo. Per l’altro è solo l’oppio dei tifosi, di matrice neo marxista. Lo capiamo che oggi il Palermo fa il compleanno e capiamo pure che uno la festa la deve fare. Però, francamente, questa cosa che frizzi, lazzi, tricchi e ballacchi coincidono con una partita che diventa già fondamentale per gli umori della piazza e le nostre coronarie ci pare troppo.

Chiudiamo gli occhi e aleggia nella nostra mente il più classico dei titoli giornalistici: “Il Pescara rovina la festa al Palermo” con pezzo che comincia di colore e finisce in cronaca nera. Se ci aggiungete la bestia nera Vivarini e il dente avvelenato di Desplanches in porta che si trasformerà in un incrocio tra Zamora e Jašin, capite bene che temiamo l’effetto sbornia da festeggiamenti.

Rientra Bani, riposa Segre e gioca Bereszyński. Brunori ormai non è più titolare manco in casa e sta comprando un plaid per i mesi invernali in panchina. Si gioca con la maglia celebrativa, solo che al marketing della Puma non hanno considerato che a Palermo a novembre pare di stare ai Caraibi. E così speriamo che la manica lunga non faccia morire di caldo i rosanero.







Si comincia e tutti ci aspettiamo il Palermo ma il primo acuto è del Pescara e questa cosa non ci piace neanche un po’. Però i rosanero si svegliano subito e comincia a prendere campo ma Gomes si fa male senza capire manco lui né come né perché e così Pippo è costretto a sprecare prestissimo la prima sostituzione, senza neanche la scusa dell’ammonizione, per fare entrare Segre. Non giochiamo bene e facciamo fatica ma il gol comunque arriva su un tiro ravvicinato di Pierozzi su assist di petto di Pohjanpalo. In vantaggio per caso, ma va bene così!

Il Palermo non si accontenta, prova a legittimare il risultato e scalda finalmente le mani a Desplanches che fino a quel momento aveva solo raccolto mestamente la palla dentro alla rete. Nel finale di primo tempo torna a farsi vedere un po’ il Pescara ma non cambia nulla e ce ne andiamo al riposo con il minimo sindacale nonostante il raddoppio di Pierozzi, annullato per fuorigioco di qualcuno.

Si riparte con Brunori al posto di Le Douaron che ha avuto occasioni importanti ma se l’è mangiate con più gusto di una pupaccena. Il Palermo raddoppia subito e comincia a salire in cattedra il Capitano, apertura a tagliare tutto il campo per Pierozzi che mette un cross al bacio per Segre che arriva di corsa indisturbato, come un’anziana signora nel posto riservato sul bus, e insacca di testa.

I rosanero giocano sul velluto e la differenza con il Pescara è davvero troppa perchè possiamo anche minimamente preoccuparci. E così arriva l’ennesimo palo stagionale di Pohjanpalo che si è affezionato ai legni più di un commesso dell’Ikea. Ma l’appuntamento con il gol rosanero è solo rinviato perché a segnare ancora è Pierozzi su un colpo di tacco di Brunori che mette fuori tempo la difesa abruzzese su calcio d’angolo. Pierozzi bomber e partita in ghiaccio.

Inzaghi fa entrare Peda per Bani che viene mandato a riposare con una bella camomilla e le pianelle a un orario decente e prima che finisca “Ballando con le stelle”. La squadra non si ferma e continua a giocare, sopratutto per fare segnare il primo gol a Brunori. E dopo un po’ i rosanero ci riescono con una trama fitta e precisa di passaggi che si concludono con un bell’assist di Pohjanpalo che consente a Brunori di insaccare, esultare e festeggiare pure il compleanno.

Escono Palumbo e Bereszyński per lasciare spazio a Vasic e Diakité. E Pippo l’azzecca precisa, perché arriva anche il quinto gol con un colpo di testa proprio di Diakite pescato in area da un bell’assist di Vasic. Ed allora è veramente una serata straordinaria e finisce tutto in gloria!

Il Palermo torna alla vittoria strapazzando un Pescara davvero troppo inferiore rispetto ai rosanero. Non abbiamo risolto tutti i problemi ma festeggiamo meritatamente il compleanno godendoci i tre punti e una goleada a cui non eravamo abituati. Siamo ripartiti, speriamo di non fermarci più. Forza Palermo!

Joronen 6 – Si mostra subito reattivo su un colpo di testa da distanza ravvicinata che di fatto è l’unica parata che deve compiere. Poi esagera nella reattività uscendo in maniera inspiegabile lontanissimo dalla porta e creando così, causa scontro fortuito con i compagni, l’unica vera palla goal degli avversari che se la divorano incredibilmente. Fortunato.

Bereszynski 6,5 – È vero che gli attaccanti avversari non sono niente di che, però c’è piaciuta la sua capacità di entrare subito in confidenza sui movimenti difensivi e la sua caparbietà. Promosso.

(dal 33′ s.t. Diakité) 7 – Conferma il buon momento di forma che sta attraversando ed il goal segnato in 15 minuti in campo è la giusta soddisfazione, accompagnato da una bella esultanza. Ninja.

Bani 9 – Il voto non è tanto alla prestazione, peraltro eccellente, quanto alla sua importanza non solo per la linea difensiva, ma per tutta la squadra in termini di autorevolezza e carisma. Inamovibile

(dal 19′ s.t. Peda) 6 – Entra che la partita è già incanalata sul binario della vittoria e non deve faticare più di tanto ma si mostra comunque attento e pronto a fare il suo dovere di vice-Bani. Puntuale.

Ceccaroni 7,5 – Nonostante sul tabellino dei marcatori finiscano quelli che giocano sull’altra fascia, in realtà stavolta è la catena di sinistra (come la chiamano quelli competenti), composta da lui e da Augello, a fare sfracelli. Infaticabile.

Pierozzi 10 – Ritorna nel suo ruolo naturale e risulta nettamente il migliore in campo: due goal, un altro annullato, un assist perfetto e un’assoluta padronanza della sua zona di campo per tecnica, aggressività e fisicità. Hombre del partido.

Palumbo 7 – Non gioca ancora ai livelli che ci aspettiamo da lui ma pian piano comincia ad avvicinarsi, giocando un’infinità di palloni, alcuni anche con preziosismi non sfruttati dai compagni, e cercando sempre di proporsi al centro della manovra. Crescendo rossiniano.

(dal 32′ s.t. Vasic) 6,5 – Quando entra, la partita non ha più nulla da dire ma lui evidentemente sì e stavolta si fa apprezzare per cattiveria agonistica ed anche per l’assist che vale il rotondo cinque a zero finale. Iniezione di fiducia.

Ranocchia 6,5 – Finalmente una partita positiva per intensità e intelligenza tattica anche se con qualche imprecisione. Recuperato.

Gomes s.v.

(dal 16′ p.t. Segre) 7 – Non doveva giocare, sia per rifiatare sia per provare nuove soluzioni a centrocampo, ed invece alla fine si ritrova sul tabellino dei marcatori grazie ad uno di quegli inserimenti e alla sua specialità sui colpi di testa che ce l’hanno fatto tanto apprezzare. Present arms.

Augello 7,5 – È l’altro anello della catena di cui parlavamo nella pagella di Ceccaroni cui rinviamo per evitare duplicazioni. Paganini (noi).

Le Douaron 6 – In una giornata così non possiamo dare nessuna bocciatura però onestamente se la meriterebbe tutta per le due palle-goal clamorosamente fallite e per la tanta confusione mostrata. Sei politico.

Pohjanpalo 7 – Sembra incredibile che il Palermo segni cinque goal e nessuno porti la sua firma ma il suo impatto sulla gara è comunque devastante con due assist (che sarebbero tre sono goal non venisse annullato per fuori gioco), un palo e un pericolo costante per gli avversari che avranno gli incubi solo a ricordarne le movenze. Vichingo.

(dal 1′ s.t. Brunori) 7,5 – Sarà anche una coincidenza ma con il suo ingresso in campo il Palermo segna quattro goal, rispetto all’unico del primo tempo in cui la squadra aveva comunque creato tanto. Ancora più importante è che uno dei goal sia suo, così come un assist di tacco, al termine di ripetuti tentativi dei compagni di farlo segnare. Happy birthday.

Inzaghi 8 – C’era bisogno di una reazione forte e decisa dopo la prima crisi stagionale ed arriva puntuale come la morte e le tasse, con una prestazione aggressiva e di carattere ma anche interpretata tatticamente alla perfezione in cui tutti, o quasi, i protagonisti si trovano al posto giusto. Intelligente.

