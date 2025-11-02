Palermo, Primavera beffata nel recupero in superiorità numerica: con l’Avellino è 2 – 2
Continua la crisi del Palermo Primavera. La squadra di Del Grosso viene beffata nel finale dall’Avellino, nonostante la superiorità numerica, e non riesce a tornare al successo.
L’unica vittoria nelle ultime settimane resta quella di due settimane fa, il 2-0 contro il Cosenza, mentre il periodo resta complicato: nelle ultime sette giornate i rosanero hanno infatti collezionato quattro sconfitte e due pareggi.
La gara
Il Palermo parte bene e trova il vantaggio allo scadere del primo tempo grazie alla rete di Galletti. Nella ripresa, però, l’Avellino reagisce e pareggia dopo un quarto d’ora con D’Onofrio , riportando il punteggio in equilibrio.
La gara sembra girare a favore dei rosa a nove minuti dal termine, quando l’Avellino resta in dieci per un’espulsione. Un minuto più tardi, infatti, arriva il nuovo vantaggio firmato da Di Mitri, che sembra indirizzare la partita verso il successo. Ma la beffa è dietro l’angolo: a due minuti dalla fine i “lupi” trovano il 2 – 2 ancora con D’Onofrio, spegnendo l’entusiasmo dei rosanero.
Classifica e prossimo turno
Il Palermo resta così al penultimo posto con 5 punti, un bottino troppo magro per la squadra di Del Grosso. La classifica rimane corta – la zona playoff dista sette punti – ma serve una svolta immediata. L’occasione per rialzarsi arriverà già sabato 8 novembre, nella trasferta di La Spezia.
