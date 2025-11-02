L’Athletic Palermo lotta ma perde, a Paternò finisce 3 -2
Beffa nel finale per l’Athletic Palermo, sconfitto 3 – 2 a Paternò al termine di una gara ricca di emozioni. I nerorosa di Ferraro erano riusciti a portarsi in vantaggio, ma la formazione di casa – rinvigorita dal recente arrivo di Giuseppe Mascara in panchina – ha reagito con carattere, trovando una vittoria preziosa.
Il match si apre nel segno dei palermitani, avanti al 26’ grazie alla rete di Bova. Il Paternò risponde allo scadere del primo tempo con Ursino (45’) e ribalta il risultato nella ripresa con un rigore realizzato da Boulahia. L’Athletic non si arrende e trova il 2 – 2 con Zalazar al 56’, ma all’84’ Camara firma il gol che condanna i nerorosa alla sconfitta.
Nonostante il k.o., la squadra di Ferraro resta nelle zone alte della classifica. L’unico altro passo falso in campionato era arrivato sempre in trasferta, contro il Milazzo. Nel prossimo turno, l’Athletic Palermo tornerà al “Velodromo” per affrontare la Nissa, con l’obiettivo di riprendere subito la marcia.
