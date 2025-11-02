È morto Giovanni Galeone, ex giocatore e allenatore: aveva 84 anni

È morto a 84 anni Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli e protagonista di quattro promozioni in Serie A — due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia. Si è spento all’ospedale di Udine, città che aveva amato e dove aveva lasciato una traccia profonda. Figura raffinata e anticonvenzionale, Galeone è stato uno dei tecnici più carismatici e influenti del calcio italiano, punto di riferimento per allenatori come Allegri e Gasperini.

Allenatore colto e ironico, amante della vita e del bel gioco, ha segnato un’epoca con il suo calcio offensivo e la sua personalità unica. Una perdita che lascia un vuoto nel mondo del pallone, ma anche il ricordo di un uomo libero, coerente e profondamente umano.

Un uomo fuori dagli schemi

Nato a Napoli il 26 gennaio 1941 in una famiglia borghese, Galeone crebbe a Trieste, dove maturò una doppia passione: quella per la letteratura, trasmessagli dalla madre, e quella per lo sport. In gioventù divise il cuore tra la pallacanestro e il calcio, ma alla fine scelse il rettangolo verde, rinunciando agli studi universitari in economia.







Fin dagli inizi, il suo approccio fu diverso: curioso, riflessivo, aperto al mondo. Da ragazzo amava Sartre e i filosofi esistenzialisti, e questo spirito libero lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera. “Giocavamo scalzi, come scugnizzi – ricordava – e mi innamorai del calcio croato, pieno di fantasia e coraggio”.

L’allenatore filosofo

Galeone fu un pioniere del gioco offensivo in Italia. Il suo 4-3-3 privilegiava ritmo, tecnica e libertà creativa, con esterni schierati sul piede forte e difesa a zona. Un calcio “croato per passione e olandese per vocazione”, come amava definirlo lui stesso. Era un esteta, ma mai un presuntuoso: osservava, punzecchiava, sorrideva, sempre con eleganza.

Ha ispirato intere generazioni: “Il Gale” era maestro per Allegri, Giampaolo e Gasperini, ma anche amico e confidente per tanti. Bon vivant, raffinato e ironico, chiudeva gli allenamenti con un bicchiere di champagne e citava Almodóvar: “Essere autentici costa, ma vale la pena”.