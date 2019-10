Dopo l’accoglienza trionfale dei tifosi rosanero al Palermo di ritorno da Biancavilla, la Curva Nord 12 ha voluto celebrare l’evento con un post social in cui si torna a parlare di “incompetenza” nel vietare le trasferte e di voglia di godersi ogni momento, alla faccia di “zamparini” (scritto minuscolo dagli ultras, ndr.) e di chi non ha rispettato i colori rosanero.

Il post Facebook del Nord 12: “Ogni vittoria è una gioia , l’incompetenza di qualcuno vieta non solo agli ultras ma anche al semplice tifoso, di vivere la gioia al seguito della propria squadra, viviamo in un paese dove la libertà viene privata solo perché si accende una torcia, e forse oggi non siamo incazzati solo noi, ma tanta gente ha capito quanto c’è di sbagliato nella gestione di certe cose che girano intorno al nostro mondo!

Ieri mattina e questa sera non siamo scesi da casa solo per amore, basta poco per sfogare tutto quello che abbiamo subito, e alla faccia di zamparini e di tutti quelli che non hanno rispettato i nostri colori ci godremo ogni singolo momento e vaffanculo a chi per incompetenza pensa di fermare una passione che non può essere repressa”.

