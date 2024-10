Dal Canto è il nuovo allenatore del Cittadella, Marchetti: “Primo esonero in più di 20 anni”

Alessandro Dal Canto è il nuovo allenatore del Cittadella. Il tecnico prende il posto dell’esonerato Edoardo Gorini in un momento storico molto delicato per il club veneto: si tratta del primo cambio di guida tecnica a stagione in corso in più di 20 anni.

Stefano Marchetti, d.g. del Cittadella, ha commentato così la decisione di cambiare allenatore: “L’esonero di Gorini è qualcosa che mi fa male. In più di vent’anni non ho mai esonerato un allenatore, e contro il mio modo di vedere il calcio. Gorini ha lavorato con me per diciotto anni, potete immaginare quanto mi sia pesato. È stata una scelta difficile. Non l’ho mai fatta. E se Marchetti arriva ad esonerare un allenatore vuol dire che bisogna dare tutti qualcosa in più”.

“Dal Canto mi sembra, anzi sono convinto, che oltre ad essere un allenatore bravo abbia grandi motivazioni e lo spirito da Cittadella. È un grande lavoratore, una persona semplice. E la mia storia dice che le cose più belle si raggiungono attraverso i rapporti”, afferma in un’intervista per TMW.

LA NOTA DEL CITTADELLA

L’ A.S. Cittadella comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Alessandro Dal Canto. Classe 1975 nato a Castelfranco Veneto, dopo un passato da giocatore intraprende, nel 2009, la carriera da allenatore. Inizia dal Padova, Primavera e poi Prima squadra, a seguire sarà sulla panchina di Vicenza, Venezia, Arezzo, Siena, Livorno, Viterbese e Carrarese. Nel mezzo anche esperienze con la Nazionale italiana U17 e con le formazioni Primavera di Empoli e Juventus. A mister Dal Canto il nostro benvenuto in granata, augurandogli il meglio sulla panchina del Cittadella.

LEGGI ANCHE

PALERMO, QUANTI K.O. DOPO LE SOSTE