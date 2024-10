Lucca: “Dedico il debutto con la Nazionale a chi mi è stato vicino anche nei Dilettanti”

Lorenzo Lucca ha debuttato con la Nazionale maggiore. L’attaccante dell’Udinese è entrato al minuto 84 della partita di Nations League tra Italia e Israele, vinta dagli Azzurri per 4 – 1. In un’intervista per la Rai, l’ex rosanero ha parlato del suo percorso, che lo ha visto giocare anche con i Dilettanti, proprio col Palermo in Serie D.

“L’esordio è una grandissima emozione, sono contentissimo anche per la vittoria che era importantissima. Sono concentrato e felicissimo – afferma – . Il mio è stato un percorso diverso rispetto agli altri giocatori, forse mi è servito. Ho lavorato duramente, ma devo continuare così, questo è solo l’inizio”.

“L’esordio è dedicato alla famiglia, alla mia ragazza e a tutti gli amici che mi sono sempre stati vicini anche quando giocavo nei Dilettanti“, conclude.

