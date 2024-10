Dalla Serie D col Palermo alla Nazionale: Lucca debutta con l’Italia

Che storia quella di Lorenzo Lucca. Nel gennaio del 2020 firmava col Palermo in Serie D, quattro anni dopo debutta in Nazionale nella ‘sua’ Udine, accolto dal boato dei tifosi.

Lucca è entrato al minuto 84 della partita di Nations League tra Italia e Israele. Il c.t. Spalletti gli ha concesso il debutto in Nazionale nello stadio di casa, quando il risultato era al sicuro. La gara è poi finita 4 – 1 (QUI le pagelle).

Una soddisfazione enorme per Lucca, che proprio a Palermo ha mosso i primi passi della sua carriera tra i ‘grandi’. L’attaccante ha disputato tre partite in Serie D, segnando anche un gol, poi è stato protagonista nella stagione successiva, in C, mettendo a referto 13 reti in 27 presenze.

Lucca era stato ceduto al Pisa nell’estate del 2021 per circa due milioni di euro. Tanti alti e bassi hanno caratterizzato l’esperienza in nerazzurro, poi l’avventura negativa all’Ajax e il rilancio con la maglia dell’Udinese: con i bianconeri ha segnato 14 gol in 48 presenze.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL 4-3-3 E QUEL SALTO DI QUALITÀ CHE NON C’È