Riccardo Bigon è il nuovo direttore tecnico globale del City Football Group

Grande novità per il City Football Group: Riccardo Bigon è il nuovo direttore tecnico globale. Ferran Soriano, amministratore delegato del CFG, ha inviato questa mattina un’e-mail ai membri dello staff per confermare la nomina prima di tenere un briefing per spiegare come funzionerà la nuova struttura.

Bigon lavorerà a stretto contatto con Brian Marwood, che gestisce l’area sportiva di City Group. Bigon assumerà maggiori responsabilità all’interno della struttura, mentre Marwood avrà più un ruolo di tutoraggio all’interno del gruppo.

Bigon era diventato consulente tecnico del City Group nel gennaio del 2023. Il dirigente ha curato da vicinissimo nello specifico il Palermo, che da luglio del 2022 è entrato a far parte della galassia CFG, partecipando attivamente anche al calciomercato.

Continuano quindi i cambiamenti nel City Group. Il direttore sportivo del Manchester City, Txiki Begiristain, lascerà dopo 12 anni l’incarico e verrà sostituito a fine stagione da Hugo Viana, al momento d.s. dello Sporting Lisbona.

