Italia – Israele, le formazioni ufficiali

L’Italia gioca contro Israele la quarta giornata di Nations League: agli uomini di Spalletti serve una vittoria per blindare il primo posto, mentre Belgio e Francia si sfidano nell’altro match del girone. Il ct non fa turnover massiccio, il cambio più importante è in porta con Vicario al posto di Donnarumma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 20.45)

ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Fagioli, Frattesi, Dimarco; Raspadori, Retegui.

ISRAELE: IN ARRIVO