Modena – Palermo, le info per i settori ospiti: date e prezzi della vendita

Il Palermo comunica tutte le info utili per il settore ospiti riguardanti il match contro il Modena, in programma sabato 19 ottobre alle ore 15.00. Il club emiliano ha un settore ospiti con una capienza di 3.200 posti, il biglietto costa 20 euro più commissione.

IL COMUNICATO

Il Modena FC rende noto che i biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara fra Modena e Palermo, in programma sabato 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo Stadio “Alberto Braglia”, sono in vendita sul circuito Vivaticket fino alle ore 19.00 di venerdì 18 ottobre. Secondo quanto stabilito dalle autorità competenti di P.S., i residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore ospiti solo se in possesso della fidelity card SiamoAquile.

I tifosi rosanero non residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti senza obbligo di fidelity card SiamoAquile. Il prezzo unico del biglietto per il settore ospiti è di € 20,00 + commissioni di servizio. Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza di 3.200 posti. TUTTE LE INFO QUI