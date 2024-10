Palermo C5, 6 gol all’Atletico Monreale. Quarta vittoria di fila e primo posto

Il Palermo Calcio a5 resta in vetta alla classifica battendo con un 6 – 2 l’Atletico Monreale che, prima di questa partita, era a punteggio pieno.

I rosanero sin da subito dimostrano la loro superiorità e chiudono il primo tempo con addirittura 4 reti di vantaggio: a siglarle Russo, Saviano, Miranda e Musso. Nella ripresa serve a poco la reazione dell’Atletico Monreale, che prova ad accorciare le distanze ma viene fermato dal Palermo: due gol per parte nella ripresa, per i rosa tornano al gol Musso e Russo che siglano dunque delle doppiette.

Il prossimo impegno in campionato per il Palermo in programma sabato 19 ottobre: i rosa saranno di scena in casa del Città di Leonforte.