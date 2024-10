Guardiola da Fazio: “Addio al City? Non ho ancora deciso. Io in Italia…”

Pep Guardiola parla del suo futuro da Fabio Fazio: ospite a “Che Tempo che Fa”, il tecnico del Manchester City ha risposto ad alcune domande del conduttore riguardanti le sue imminenti decisioni e le voci riguardanti un suo addio al club inglese.

“Devo riflettere, non ho ancora deciso – afferma Guardiola -. Tutto può essere nella vita, tutto può succedere. Non so neanche io dove allenerò. Ct dell’Inghilterra? No. Se avessi deciso, l’avrei già detto”.

Su un suo possibile ritorno in Italia: “Se Baggio mi fa da assistente, allora vengo. Sono un po’ stanco, sì questo è vero. Ma come lo siamo tutti del proprio lavoro. A me però il calcio mi piace tanto, tantissimo. Continua a piacermi. Per me è un piacere essere in Italia”.