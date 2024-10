Palermo Futsal Club, primo k.o. stagionale: il Club Olimpia vince 8 – 7

Prima sconfitta per il Palermo Futsal Club che cade in casa di un ottimo Club Olimpia. Partita a due volti per la formazione di Gentile: prima frazione di blackout con gli ultimi minuti a dare luce. Nella seconda frazione non è bastato gettare il cuore oltre l’ostacolo, vincono i padroni di casa con il risultato di 8 – 7.

Il primo tempo si apre con Longo, portiere della squadra di Castellammare, decisivo su Catania e Gennaro. I rosanero attaccano ma è il Club Olimpia a passare in vantaggio con la rete di Polizzotto che si infila tra due maglie e fredda Faia. Il Palermo accusa il colpo e subisce quattro reti in rapida successione con Agugliaro e Scibilia che portano il risultato sul 5-0. Doccia freddissima per la ciurma di Gentile, che risponde subito con Vivarelli dopo lo scambio con Catania. Lo stesso numero 7 trova la doppietta poco dopo con una conclusione da calcio d’angolo. In mezzo la rete di Gennaro con il risultato di 5-3 al duplice fischio.

Gentile ci crede e schiera una formazione decisamente offensiva ma è il Club Olimpia a trovare il gol del 6-3 con il 2003 Scibilia. Pisani su calcio di rigore accorcia le distanze ma ancora una volta i padroni di casa da centrocampo, la seconda volta, trovano un super gol per Colombo. I rosa provano il tutto per tutto con il quinto di movimento ma subiscono l’ottavo gol. Sul risultato di 8-4 gli ospiti riescono a recuperare ben 3 reti con Nicchia, La Fiura e sempre Vivarelli. Lo stesso Vivarelli ha la palla, l’ultima prima del fischio finale, per agguantare il pareggio ma uno strepitoso Longo chiude la porta tra l’entusiasmo del pubblico di casa, sempre molto presente all’interno dei 60 minuti di gioco.

Sconfitta, la prima, per il Palermo Futsal Club che si arrende e non coglie la possibilità di posizionarsi al primo posto al termine della terza giornata. Prossimo appuntamento previsto per sabato 19 ottobre alle ore 16.00 contro l’Altofonte, al Tocha Stadium.

