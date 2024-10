Palermo: ricordato “Totino” Matracia, storico medico rosanero

In occasione del 30° Congresso Nazionale Lamica (Libera Associazione Medici Italiani del Calcio), il dott. Enrico Castellacci, medico dell’Italia Campione del Mondo 2006 e attuale presidente Lamica, ha ricordato il dott. Salvatore “Totino” Matracia, storico medico del Palermo, padre dell’attuale medico rosanero Roberto e primo presidente Lamica nel 1976.

Matracia, nato il 24 aprile del 1924 e morto il 30 aprile del 1999, è stato medico del Palermo per moltissimi anni. L’avventura in rosanero inizia nel 1950, quando il consigliere del Palermo, Salvatore Calabrese, lo chiama a far parte dell’organico medico della squadra.

Da allora rimarrà per 45 anni nella veste di responsabile dello staff sanitario del Palermo. Matracia, in quel periodo, allaccerà una forte amicizia anche privata con il presidente Renzo Barbera. È stato presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria, direttore dell’ISEF , titolare della cattedra di Medicina dello Sport e professore universitario, docente di Patologia Generale. Alle Olimpiadi di Roma nel 1960 ha fatto parte dello staff medico della selezione atleti azzurri.

