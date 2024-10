Il Manchester City ha scelto il nuovo direttore sportivo: è Hugo Viana

Il Manchester City volta pagina. Dopo 12 anni, cambia la gestione sportiva: Txiki Begiristain, direttore sportivo dei Citizens dal 2012, lascerà a fine stagione ma il club inglese non si è fatta trovare impreparata e ha già scelto il suo successore.

Si tratta di Hugo Viana, direttore sportivo dello Sporting Lisbona. Un profilo giovane, che sta facendo benissimo in Portogallo e che potrà guidare il Manchester City per gli anni avvenire. Una scelta strategica, considerando che uno dei punti di forza del club inglese è proprio la continuità. A fine stagione, tra l’altro, potrebbe lasciare anche Pep Guardiola, in scadenza di contratto.

Hugo Viana è stato nominato direttore sportivo dello Sporting Lisbona nel 2018, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per l’ex calciatore, che in passato aveva indossato la maglia biancoverde. La sua nomina arrivò in un momento delicato per il club, a seguito della crisi interna causata dal conflitto tra la precedente dirigenza e alcuni giocatori chiave, culminato con l’intrusione violenta di tifosi al centro d’allenamento. Viana assunse subito un ruolo cruciale nella ricostruzione della squadra e della fiducia all’interno del club, lavorando a stretto contatto con il presidente Frederico Varandas.

Uno degli aspetti più rilevanti della sua gestione è stato il lavoro nel mercato dei trasferimenti, dove si è dimostrato abile nel bilanciare esigenze economiche e sportive. Il lavoro di Hugo Viana è culminato nella stagione 2020/21, quando lo Sporting ha interrotto un digiuno di titoli che durava da 19 anni, vincendo la Primeira Liga sotto la guida dell’allenatore Rúben Amorim, che Viana aveva scelto e sostenuto con forza. La squadra, costruita con un mix di giovani promettenti e giocatori esperti, ha dimostrato un calcio solido e spettacolare. Questo successo ha riportato lo Sporting ai vertici del calcio portoghese, rafforzando la reputazione di Viana come uno dei migliori direttori sportivi del paese.

