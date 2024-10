Cosmi: “Nel 2019 Venezia riammesso col fallimento del Palermo. Ci ho rimesso solo io”

Serse Cosmi racconta del finale della stagione 2018/19 e dello strano caso del playout tra Venezia e Salernitana, giocatosi prima del fallimento del Palermo.

Il tecnico ha raccontato a Il Foglio come quel playout fu giocato in una situazione difficile: il Venezia uscì sconfitto contro la Salernitana e retrocesse in Serie C. In virtù del risultato Cosmi fu esonerato, ma poche settimane dopo i lagunari vennero riammessi in B con la mancata iscrizione e conseguente fallimento del Palermo.

“Come la farsa di Venezia – Salernitana, nient’altro: dalla salvezza acquisita a uno spareggio imposto dall’alto. Ero imbestialito, i tifosi pure. Tutt’attorno una serenità surreale. Poi ho capito: fallisce il Palermo, entrambe le squadre restano in B. L’unico a rimetterci, senza più contratto, sono stato io”.