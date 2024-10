Catania, buona reazione dopo la penalizzazione: battuto l’Altamura

Il Catania reagisce al meglio dopo la penalizzazione di un punto in classifica: gli uomini di Toscano hanno battuto l’Altamura con il risultato di 2 -0.

Buono scatto in classifica degli etnei, che si confermano tra le squadre più in forma del girone C di Serie C: il Catania è infatti momentaneamente secondo in classifica e senza la penalità sarebbe primo insieme all’Audace Cerignola.

La vittoria del Catania è maturata nel primo tempo: i due gol sono stati segnati da Carpani e Inglese, che hanno permesso agli etnei di essere avanti di due reti già alla mezz’ora.

La prossima sarà una partita ancora più difficile: il Catania dovrà infatti affrontare il Foggia di Eziolino Capuano.