Palermo, un posto libero in difesa: tre in corsa per affiancare Nikolaou. E c’è un escluso

Un posto per tre calciatori. E un altro è escluso dalla corsa. Il Palermo cerca le sue gerarchie in difesa, dove il neo arrivato Nikolaou sembra l’unico ad avere il posto fisso.

Poi, diverse alternative. C’è Lucioni che cerca un riscatto che, vista l’età, potrebbe essere l’ultimo. Ma il guaio all’anca patito a inizio anno continua ad infastidire settimana dopo settimana e sarà difficile vederlo nella trasferta di Modena.

Baniya è quello che pare in pole per prende posto accanto al greco. Ha già segnato una rete e nonostante il Palermo abbia incassato una rete negli ultimi due incontri in cui è stato schierato le colpe non sono sue.

Poi, Nikolaou. Protagonista di un buon precampionato, il difensore non ha confermato le prestazioni durante il torneo e non hanno sicuramente giovato gli infortuni a cui è andato incontro.

Dalla sfida per il posto è escluso Peda, che non ha convinto quando schierato. Per lui è previsto un prestito per crescere. Questa, in breve, l’analisi del Giornale di Sicilia.