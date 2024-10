Trapani, Aronica: “Perdere col Messina in 10 sarebbe stato un dramma”

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, commenta il pareggio col Messina. Il tecnico non è soddisfatto della prestazione, considerato soprattutto che gli avversari hanno giocato per gran parte del match con l’uomo in meno e il gol del pari è arrivato al 94′.

“Chi è rimasto in dieci era il Messina, noi siamo andati in apprensione per lo svantaggio. Avevamo troppa voglia di andare a fare gol, ho visto troppi passaggi sbagliati, ci schiacciavamo sulla linea difensiva del Messina. Abbiamo perso ordine, ma la confusione è stata dovuta al fatto che i minuti passavano e perdere una partita in casa contro un Messina in dieci sarebbe stato un dramma”, afferma.

“C’è grande rammarico e delusione – continua – . La nostra non è stata una prestazione all’altezza, non abbiamo sfruttato la superiorità numerica nel migliore dei modi. Il pari, onestamente, non ci lascia l’amarissimo in bocca, ma non ci soddisfa. Dovevamo fare i tre punti, dando una botta alla classifica, non siamo riusciti a vincere ed io sono il primo responsabile. Lavoreremo per capire il perché”.

