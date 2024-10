Messina, Modica dopo il pari a Trapani: “Prestazione superlativa”

Giacomo Modica, allenatore del Messina, commenta con soddisfazione ma anche tanto rammarico il pareggio sul campo del Trapani, una delle squadre favorite alla promozione. I giallorossi, nonostante l’uomo in meno, sono andati vicinissimi a un successo.

“Come con il Potenza, che pareggiò al 97′, perdiamo un successo che sarebbe stato meritatissimo al 93′. Purtroppo questo è il calcio, ti dà e ti toglie. Resta una prestazione veramente superlativa. Avevamo giocato per 70 minuti in dieci contro una grande squadra. Li abbiamo imbrigliati”, afferma Modica.

Anche Valerio Antonini, patron del Trapani, ha riconosciuto i meriti di un Messina davvero sorprendente: “Abbiamo ricevuto i complimenti del presidente del Trapani ma non è la prima volta – dice Modica – . Altri direttori avevano apprezzato le nostre prestazioni. Dobbiamo essere più bravi: si poteva portare a casa il risultato pieno con maggiore attenzione sull’ultima palla. Può darsi che restare in dieci ci ha compattato di più ma avrei preferito giocarmela in undici. Dalla squadra è arrivato un segnale di grande compattezza e spirito di gruppo”.

