Palermo, la migliore difesa è… la difesa: solo sette gol subiti

Da un anno all’altro è cambiato tutto. La difesa che faceva acqua da tutte le parti è diventata il punto di forza di una squadra che ancora balbetta ma che può vantare, dopo otto giornate, il primato del minor numero di gol subiti insieme allo Spezia, appena sette.

Nelle ultime due stagioni il Palermo aveva subito 102 gol: il reparto difensivo pareva aver cronicizzato una simile emorragia di gol incassati. Proprio partendo da questa consapevolezza il City Football Group ha cercato di rimediare rinforzando il reparto con gli arrivi di Nikolaou e Pierozzi e sperando anche nel definitivo recupero fisico di Lucioni che aveva saltato praticamente tutto il girone di ritorno dello scorso campionato.

E se è vero che una larga parte della tifoseria era rimasta piuttosto delusa dal mancato ingaggio di un nome di grande esperienza, è anche vero che dopo il nuovo infortunio subìto da “zio” Fabio durante il precampionato la società ha ingaggiato Rayyan Baniya allo scadere della finestra di mercato: una scommessa che al momento sembra vincente, visto che l’italo-turco proveniente dalla squadra turca del Trabzonspor ad oggi rappresenta forse il miglior profilo tra i difensori acquistati in termini di doti fisiche e tecnico-tattiche.

Solo una volta, a Pisa, i rosanero hanno beccato due gol. Un gol al passivo a Brescia, uno in casa dal Cosenza, un altro a Castellammare di Stabia, uno a Bolzano ed uno in casa dalla Salernitana. E ci sono anche due “clean shit”. Decisamente un sollievo per Dionisi che ancora deve trovare i giusti equilibri di squadra. E per il tecnico si prospetta anche l’imminente ritorno di Lucioni che sarà quasi certamente tra i convocati della prossima trasferta di Modena del 19 ottobre.

Quella di Lucioni sarà un’alternativa in più che può contribuire alla crescita dei colleghi di reparto, soprattutto in termini di personalità. Finora Dionisi ha dovuto cambiare molto, tra infortuni e condizioni atletiche ancora approssimative. L’unica costante al centro è Dimitris Nikolaou, schierato titolare al centro della difesa in tutte le otto partite: tre volte con Nedelcearu al fianco, altre tre volte con Ceccaroni e nelle ultime due partite con Baniya che ormai dà garanzie di buone condizioni psicofisiche.

La difesa, dunque, sta trovando il suo assetto definitivo. La sua solidità è garantita anche da un centrocampo – soprattutto Gomes – bravo a fare filtro. Ci sono ancora lacune da risolvere sulle palle aeree ma i numeri sono incoraggianti. Anche perché, storicamente, i campionati si vincono proprio partendo dalla solidità difensiva. Tre anni fa il Lecce (31) e due anni fa il Frosinone (26) andarono in A da prime in classifica con la migliore difesa del torneo. L’anno scorso il Parma (35) fu promossa con la seconda miglior difesa del torneo. In un momento non particolarmente felice, il Palermo può aggrapparsi alle statistiche. E alla difesa.

