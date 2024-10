Palermo, vittorie per Peda e Diakité in Nazionale. Saric subentra contro la Germania

I giocatori del Palermo impegnati con le loro rispettive nazionali: è stato il turno di Patryk Peda, Salim Diakité e Dario Saric, che hanno giocato rispettivamente con la Polonia U21, il Mali e la Bosnia.

Per Perda 90 minuti giocati e una nettissima vittoria in casa del Kosovo: 0 – 4 il risultato finale, che però era già maturato nel primo tempo. La Polonia è già sicura del secondo posto e non può più raggiungere la Germania prima nel girone di qualificazione per gli Europei U21.

Il Mali invece ha battuto la Guinea-Bissau e ha confermato il primo posto nel girone: per Diakité 82 minuti giocati e una buona prestazione nel 3-4-3 schierato dalla nazionale africana. Il calciatore del Palermo ha giocato da “braccetto” di destra.

Saric ha avuto l’impegno più prestigioso: il centrocampista rosanero ha giocato più di 25 minuti con la sua Bosnia, in casa contro la Germania. La nazionale balcanica ha lottato ma ha infine perso 1 – 2 contro i tedeschi, scivolando all’ultimo posto nel girone C della Nations League.