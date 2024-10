Infortunati Palermo, due pedine cercano il recupero per Modena. Passi avanti per Gomis

La situazione infortunati in casa Palermo, con due pedine che spingono per il recupero in vista di Modena e le novita per un lungodegente.

Intanto, Lucioni e Pierozzi scalpitano per partecipare al prossimo match ma il percorso potrebbe essere in salita. Lo riporta il Giornale di Sicilia che si sofferma anche su Gomis.

Il portiere, attraverso i propri profili social, ha postato un video in cui muove i primi passi senza tutore. Il cammino per Gomis è ancora tortuoso, difficilmente rientrerà prima di maggio.