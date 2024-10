Repubblica – “Il Palermo riparte, tentazione mercato”

“Il Palermo, terminata la sosta per le nazionali, tornerà sabato in campo contro il Modena che farà da apripista a un mini tour de force della verità, sulla carta abbordabile, e fondamentale per la scalata promozione. Cinque appuntamenti per non rallentare e, anzi, affrettare il passo. Aspettando gennaio“.

Scrive così Alessandro Geraci, che sulle pagine di Repubblica analizza le prestazioni dei rosanero in vista di un possibile, e molto probabile, ritorno in azione del d.s. De Sanctis nel calciomercato invernale. Servirà un segnale — magari anche sotto forma di quattrini — per rinsaldare le redini; sperando che, intanto, la pausa abbia permesso di immagazzinare energie mentali e fisiche.

Dopo gli emiliani in trasferta, c’è la Reggiana che non vince da cinque incontri. Poi, il neopromosso Mantova in esterna e quattro giorni dopo il Cittadella terzultimo del neotecnico Dal Canto, che ha sostituito Gorini per carenza di risultati. Infine, il Frosinone allo Stirpe da cui ci si può attendere di tutto ma che, attualmente, ha appena un punto in più del Cosenza fanalino di coda.

