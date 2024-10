GdS – “Palermo, via al casting per il tridente”

Il Palermo è a caccia di certezze, soprattutto nel tridente offensivo. La sosta è servita a Dionisi per valutare i giocatori ma per la gara col Modena si propongono i soliti ballottaggi per quanto riguarda l’attacco.

Salvatore Orifici, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che in primis si ripropone il dubbio sulla punta del 4-3-3. Brunori è stato schierato titolare nell’ultima partita con la Salernitana, ma in trasferta ha spesso giocato Henry dal primo minuto. L’alternanza tra i due sembra inevitabile.

Dubbi anche sulle fasce laterali. Le Douaron è reduce da due gare di fila da titolare ma con la Salernitana è stato sostituito al 45′ da Insigne; il ballottaggio tra i due è apertissimo in vista di Modena.

Sulla sinistra, Di Francesco insidia Di Mariano. Il 17 è ormai tornato a pieno regime e la sosta lo ha aiutato ad aumentare la condizione atletica. Di Mariano ha fatto bene, ma ora potrebbe lasciare spazio all’ex Lecce.

