Palermo, quanti ko dopo le soste: ma Dionisi ha già invertito la rotta

Il Palermo non ha un buon rapporto con i match che arrivano subito dopo la sosta: da quando il club rosanero ha fatto ritorno in Serie B i numeri riguardanti la prima partita dopo una pausa sono disastrosi. Per il match contro il Modena ci saranno dunque motivazioni doppie per gli uomini di Dionisi, che però hanno già invertito la rotta.

Dal ritorno in Serie B della stagione 2022/23 ci sono state ben 10 soste tra gare delle Nazionali e pausa invernale, compresa l’ultima dello scorso settembre. Nelle partite dopo la sosta il Palermo ha uno score di 5 sconfitte, 3 pareggi e appena 2 vittorie.

Corini, brutte ripartenze

La stagione peggiore sotto questo punto di vista è stata proprio la prima, quella giocata da neopromossa. Su quattro partite il Palermo ne ha perse addirittura tre e pareggiata una. I rosanero guidati da Corini hanno perso 0 – 1 in casa contro il Sudtirol l’1 ottobre 2022 (partita passata “alla storia” per la papera di Pigliacelli); 0 – 1 in casa contro il Venezia il 27 novembre 2022; 2 – 1 in trasferta contro il Parma l’1 aprile 2023. Il match dopo la pausa invernale è stato invece pareggiato 3 – 3 a Perugia, il 14 gennaio 2023.

I numeri migliorano, ma neanche troppo, nella stagione 2023/24. Il Palermo sfata subito il tabù e vince in casa dell’Ascoli con il risultato di 0 – 1 il 16 settembre 2023. Poi pareggia in rimonta il 23 ottobre 2023 contro lo Spezia al “Barbera”, risultato finale 2 – 2 con pari rocambolesco nel finale (punizione di Stulac al minuto 104). Le gioie finiscono però qui, il Palermo pareggerà in casa della Ternana per 1 – 1 il 26 novembre del 2023, poi perderà in casa di Cittadella e Pisa (2 – 0 in Veneto il 13 gennaio 2024, 4 – 3 in Toscana l’1 aprile 2024).

Dionisi, buona la prima

Dionisi sembra aver subito messo mano a questa brutta statistica. Nella stagione in corso c’è stata solamente una sosta dalla quale il Palermo è uscito con una delle migliori prestazioni della stagione, quella di Castellammare di Stabia. I rosanero sono riusciti a battere la Juve Stabia con il risultato di 1 – 3 al termine di una partita equilibrata ma sempre ben controllata.

A Modena sembrano esserci tutte le carte in regola per un ritorno alla vittoria. La partita è di “quelle che piacciono” a Dionisi e ai suoi: il match infatti è lontano dal “Barbera” e contro una squadra di media classifica.