Serie B, esonero a sorpresa: Gorini non è più l’allenatore del Cittadella

Anche il Cittadella esonera l’allenatore. Una scelta particolare, considerando che la società veneta raramente ha fatto ricorso al cambio di guida tecnica durante la stagione. Dopo giorni di riflessione, però, è stato ufficializzato l’esonero di Edoardo Gorini.

Per quanto riguarda la Serie B, si tratta del secondo esonero in pochi giorni dopo quello di Giovanni Stroppa dalla Cremonese; al suo posto è stato scelto Eugenio Corini. Il quasi omonimo Gorini paga un brutto inizio di stagione, culminato con la sconfitta per 6 – 1 patita col Sassuolo prima della sosta.

Il Cittadella occupa il terzultimo posto in classifica con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e ben sei sconfitte. La panchina, per il momento, è stata affidata a Roberto Musso, vice di Gorini.

LA NOTA DEL CITTADELLA

L’AS Cittadella comunica di aver sollevato Edoardo Gorini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Il club granata desidera ringraziare mister Gorini per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro svolto in queste stagioni alla guida del Cittadella. Oggi e domani gli allenamenti saranno affidati a Roberto Musso e allo staff granata.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA RIVINCITA DELLE METEORE