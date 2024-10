Salernitana, Soriano: “La vittoria di Palermo è stata una liberazione”

Roberto Soriano, centrocampista della Salernitana, è stato intervistato per il quotidiano “La Città di Salerno” e ha parlato della vittoria al “Barbera” contro il Palermo.

“La vittoria di Palermo è stata una liberazione – afferma – . Meritavamo tutti la vittoria per quello che abbiamo dato in allenamento anche quando i risultati non ci hanno sorriso”.

Sul suo percorso a Salerno, dice: “Non sono ancora al top. L’infortunio di Bolzano non ci voleva. Ritornavo a giocare dopo oltre due anni e avevo sensazioni positive. Ero arrabbiato, ma ripensando a quanto ho sofferto negli ultimi anni ho voltato subito pagina”.

