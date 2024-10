Caputo: “Palermo? Il mio procuratore ha parlato con la società, ma non si è concretizzato nulla”

Ciccio Caputo, ex attaccante di Sassuolo ed Empoli tra le altre, è stato intervistato per Pianeta Serie B e ha parlato di un possibile approdo a Palermo, considerato che al momento è svincolato.

“Il Palermo? Il mio procuratore ha fatto una chiacchierata con la società, ma non si è concretizzato nulla – afferma – . Dionisi? L’ho incrociato per qualche settimana ai tempi del Sassuolo e mi fece una grande impressione”.

“Dionisi uomo giusto per riportare i rosanero in Serie A? Non so, ci ho lavorato poco per dare una risposta, sicuramente il Palermo ha un organico per puntare alla promozione“, continua.

Caputo sottolinea che non avrebbe esitato ad accettare una eventuale proposta del Palermo: “Parliamo di una piazza importante, se ci fosse stato qualcosa di concreto sarebbe stata dura dire di no”.

