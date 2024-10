Catania, Grella: “Accettiamo la penalizzazione, ora tutto va meglio”

Vincenzo Grella, amministratore delegato e vicepresidente del Catania, è stato intervistato per Rei TV e ha commentato la penalizzazione di un punto inflitta al club etneo.

“La accettiamo, guardiamo avanti – afferma – . Mi sono sentito come se avessi una spada puntata sul collo. Non ci siamo mai abbattuti nei momenti di difficoltà e non dobbiamo farlo nemmeno adesso. Tutto va meglio, ora che è arrivata questa notizia. Andiamo avanti con coraggio”.

“Per me la questione penalizzazione è stata una spada che puntava direttamente al collo da qualche tempo – continua – . Quando ho ricevuto l’ufficialità è stato un sollievo. Anche nei momenti di difficoltà dobbiamo trovare la forza di guardare positivo, come sempre abbiamo fatto. Dobbiamo guardare avanti con grande coraggio e forza, accettando questa penalizzazione, perchè la squadra sta dimostrando di avere le qualità e gli atteggiamenti che sognavamo all’inizio”.

