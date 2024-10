Palermo, la rivincita delle meteore: dallo Spezia “rosanero” a Henderson

Il Palermo non li ha ritenuti all’altezza del suo progetto tecnico e sembra quasi che loro si stiano dando da fare per farsi rimpiangere: è la storia di diversi ex rosanero che si stanno togliendo delle soddisfazioni con le loro prestazioni, chi in Serie C, chi nello stesso campionato dei rosa in B, chi addirittura in Serie A.

Il caso più clamoroso lo troviamo allo Spezia. Il club ligure ha fatto “la spesa” in Sicilia portando in meno di due stagioni Elia, Mateju, Aurelio e Soleri. Si tratta di quattro protagonisti indiscussi dell’ottimo inizio di stagione dei bianconeri, secondi in classifica a -3 dal primo posto occupato dal Pisa.

Elia e Mateju protagonisti allo Spezia

Elia, durante la stagione 2022-23, è stato uno dei giocatori più importanti per Corini fino allo sciagurato infortunio al crociato contro il Cittadella. Dal suo rientro si è dimostrato per lo Spezia un calciatore duttile in grado di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Poi c’è anche Mateju, che non ha ancora saltato un minuto in stagione al centro della difesa dopo un anno e mezzo di critiche in rosanero.

Aurelio e Soleri sono invece andati allo Spezia nell’ambito dello scambio che ha portato al Palermo Nikolaou. Dopo un inizio spumeggiante con gol per entrambi, l’ultimo periodo ha visto un infortunio per il terzino e uno scivolamento all’indietro nelle gerarchie per l’attaccante (gli è preferito Esposito).

Quanta strada ha fatto Henderson

Tra i casi più eclatanti c’è anche quello di Liam Henderson: preso come uno dei calciatori che avrebbe dovuto far fare il salto di qualità, in rosa non è mai riuscito a imporsi. Tra i dati più impressionanti di questo suo inizio di stagione a Empoli c’è quello legato ai chilometri percorsi, lo scozzese era primo fino a qualche giorno fa ma con la prima panchina stagionale arrivata alla 7a giornata ha perso il primato.

Bene anche nelle rispettive dimensioni Damiani e Devetak. L’ex Juve e Palermo adesso è alla Ternana ed è stato uno dei protagonisti dell’attuale secondo posto nel girone B di Serie C fino al brutto infortunio che lo sta tenendo fuori dai campi. Il serbo invece si sta giocando la vittoria del campionato croato con il Rijeka (tra i club più importanti in Croazia).

In attesa di riscatto

C’è però anche chi continua a non avere dei momenti felici: Stulac e Coulibaly sono rimasti in Serie B, andando rispettivamente alla Reggiana e al Catanzaro, ma entrambi giocano a sprazzi con risultati mediocri. Broh al Padova fatica a trovare spazio, mentre Mancuso al Mantova ha su per giù lo stesso ruolo che aveva al Palermo, quello del subentrante. Tanta fatica infine per Chaka Traoré che nel Milan Futuro, in serie C, è un titolarissimo ma fatica a fare la differenza.