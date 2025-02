D’Angelo: “Pari meritato, partita di grande carattere”

Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, commenta con soddisfazione il pareggio ottenuto in extremis contro il Palermo, con due gol nei minuti di recupero.

“Abbiamo disputato una partita di grande carattere, soprattutto considerando la difficoltà di reagire dopo aver subito un gol nei minuti iniziali. Il pari è ampiamente meritato, e se fossimo riusciti a trovarlo prima, avremmo potuto anche ambire alla vittoria. Questo risultato dimostra ancora una volta quanto cuore abbia questa squadra: siamo riusciti a mettere spesso in difficoltà il Palermo.”

Il tecnico non ha nascosto l’emozione nel vedere la sua squadra raggiungere il 2 – 2. “In quel momento mi sono lasciato andare un po’ all’emozione. Quando le cose vanno bene, provo una gioia sincera per i miei giocatori e per i tifosi. Vedere la loro felicità mi rende felice a mia volta. Non è da tutti riuscire a chiudere negli ultimi trenta metri una squadra della qualità del Palermo. Ora dobbiamo accogliere questo risultato con entusiasmo e proiettarci con determinazione alla prossima sfida”.





D’Angelo si è poi soffermato sulla coppia d’attacco formata da Pio Esposito e Gianluca Lapadula. “Lapadula si è inserito subito nel gruppo nel migliore dei modi. Parliamo di uno degli attaccanti più forti della Serie B, un giocatore in grado di fare la differenza e di trascinare la squadra. Sono sicuro che ci regalerà grandi soddisfazioni.”

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH