Spezia – Palermo 2 – 2, Dionisi e Ranocchia in mixed zone / VIDEO

Il Palermo butta la vittoria nel recupero: al Picco di La Spezia il match finisce 2 – 2 nonostante i rosanero fossero in una situazione di doppio vantaggio nei minuti di recupero. Alessio Dionisi e Filippo Ranocchia commentano la sconfitta in mixed zone.

“Passare in vantaggio subito ci ha costretti a una partita difensiva. Non abbiamo giocato bene nella loro metà campo: bravo lo Spezia a crederci fino alla fine”, ha affermato Dionisi in conferenza stampa.

“Avevamo fatto una grandissima partita di sacrificio e spirito. Per come è maturato ed arrivato negli ultimi minuti il risultato ci fa molto male”, ha affermato Ranocchia.





