Spezia – Palermo 2 – 2, gli highlights / VIDEO

Il Palermo si fa rimontare nel recupero: in casa dello Spezia la partita finisce 2 – 2. In rete per i rosanero Ranocchia (magia dopo 23 secondi) e Brunori. Al 91′ e al 94′ sono invece arrivati i gol di Pio Esposito e dell’ex Aurelio.

Partita dai ritmi molto alti che il Palermo riesce a sbloccare dopo appena 23 secondi grazie a un clamoroso gol di Ranocchia, che scarta un avversario con un tunnel e insacca di sinistro a giro. I rosa soffrono ma nel secondo tempo raddoppiano grazie a un tap-in di Brunori nato da una palla recuperata di Segre.

Lo Spezia non demorde e nel recupero segna due gol: prima Pio Esposito batte il subentrato Nikolaou di testa, poi Aurelio mette dentro sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il 2 – 2 finale.





Gli highlights del match

