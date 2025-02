Ranocchia: “Grande gara di sacrificio, volevamo vincere ad ogni costo”

“Avevamo fatto una grandissima partita di sacrificio e spirito“. Lo dice Filippo Ranocchia, intervistato dopo la gara pareggiata contro lo Spezia. Il centrocampista del Palermo è rammaricato dal risultato.

“Per come è maturato ed arrivato negli ultimi minuti ci fa molto male – spiega -. Eravamo passati in vantaggio 2-0, non siamo soddisfatti e vogliamo più di quello che siamo riusciti a fare oggi. Il dispiacere c’è, volevamo vincere a ogni costo per tre punti che ci servivano tantissimo”.

“Spiegazioni non ce ne sono. Quando si pareggia all’ultimo c’è poco da commentare. Un esito difficile da accettare, ma dobbiamo lasciarcelo alle spalle: domenica prossima dobbiamo assolutamente vincere. Dovremo dare tutto per portare il risultato dalla nostra in casa”.





