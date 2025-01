De Biasi: “Il destino dei rosa è in A. Che anni a Palermo. Su Osti…”

“Una partita decisiva per il prosieguo della stagione. Alla guida del Modena ho battuto il Palermo in Supercoppa, sia al Braglia che al Barbera, e alzato il trofeo. Ho fatto la C e l’ho vinta. Poi la B con lo stesso risultato. Infine, mi sono salvato in A e mi sono tolto di torno per andare ad allenare Roberto Baggio al Brescia”.

Questo l’incipit del racconto di Gianni De Biasi su Repubblica. Il tecnico, ex giocatore del Palermo anni ’80 racconta la sua esperienza in rosanero e analizza la stagione. “Tre anni stupendi nonostante la retrocessione e difficoltà economiche pazzesche. Ci hanno

escluso dal campionato o sarei

rimasto”.

“Per me Palermo è meravigliosa. Ho trovato persone aperte e disponibili, ho ancora tantissimi amici lì. Quando arrivai soffrivo di colite, nel giro di

tre-quattro mesi non avevo più nulla. Troppi “silenzi” da Manchester? Penso sia uno stile”.





“Cercheranno di portare il Palermo il prima possibile in massima serie – prosegue -, ne hanno la convenienza. Anche economica. Il torneo è ancora tutto da scrivere. Puoi essere anche settimo o sesto e salire lo stesso”.

Infine, l’amico Osti. “Carlo è una persona intelligente che sa calarsi nella realtà in maniera immediata. Deve comprendere le personalità dei singoli giocatori dopodiché, troverà la strada più

liscia per arrivare più in alto possibile. Forse cercando una promozione attraverso i play-off”.