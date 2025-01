Palermo, movimento a centrocampo: non solo Saric, anche Gomes in bilico

Prosegue il mercato del Palermo con i rosanero che dovranno sciogliere diversi nodi. Alcuni di questi riguardano il centrocampo, con un altro nome in uscita oltre quello di Saric.

Il futuro del francese è ancora in bilico e potrebbe decidere di lasciare per tentare una nuova avventura e il salto di qualità. Su di lui ci sono Parma, Genoa e campionati stranieri.

L’entourage del classe 2000 continua a guardarsi in giro per altre opportunità di crescita. Lo riporta il Giornale di Sicilia che parla anche di un possibile colpo in entrata. Ai rosa è stato proposto Kasami dalla Samp e ai blucerchiati piace Vasic.