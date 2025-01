Palermo, dalla Turchia sono sicuri: accordo tra Saric e il Bodrumspor

Il Palermo vicino alla prima cessione importante del calciomercato invernale: secondo quanto riportato da Fanatik, importante sito turco, Dario Saric avrebbe raggiunto un accordo con il Bodrumspor, club che milita nel massimo campionato in Turchia.

Il Bodrumspor è terzultimo in Superlig in piena lotta per la salvezza: il club turco avrebbe scelto un profilo come quello di Saric, che già la scorsa stagione ha giocato in questo campionato con la maglia dell’Antalyaspor, facendo anche molto bene.

Il bosniaco, anche in questo secondo capitolo dell’avventura a Palermo, non ha trovato fortuna giocando col contagocce e uscendo presto dalle gerarchie di Dionisi. Sembra ormai vicino il suo ritorno in Turchia, un campionato dove si è trovato bene e ha giocato con continuità.